يساعدك على النوم ويخلصك من السموم..10 فوائد للخس لو عرفتها مش هيفارق سفرتك

الخس من الخضراوات الرائعة المعروفة بقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية المثيرة، ويستخدم منذ عشرات القرون، حيث كان يقدم يوميا على مائدة ملوك الفرس فى القرن السادس قبل الميلاد، وكان ورقه يستخدم بواسطة اليونانيين والرومانيين كمنوم طبيعى.

وفى هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من الأسباب المقنعة التى ستجعلك تتناول الخس بشكل يومى ومنتظم، ولن تجعله يفارق مائدة طعامك، حسبما نشر مؤخراً موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1. يحتوى الخس على سعرات حرارية قليلة، وهو خالى من الدهون تقريبا، لذا يمكن تناوله بين الوجبات حال الشعور بالجوع دون الخوف من زيادة الوزن أو أى مشاكل صحية، كما يحتوى على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية والسيلولوز، التى تعزز الشعور بالشبع، وهو من أفضل الأطعمة لضبط الوزن ولكن على المدى البعيد.

>2. يحتوى الخس على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، التى قلما تجدها فى الأطعمة المطهية والوجبات السريعة مثل فيتامين "ك" وحمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والثيامين وفيتامين "ج" والكالسيوم وفيتامين "أ".

>3. يتميز الخس بمؤشر جلايسيمى منخفض، أى لا يرفع مستوى سكر الدم بشكل كبير، لذا يمكن لمرضى السكر تناوله دون خوف، وخاصة أنه لن يساهم أيضا فى زيادة الوزن.

>4. يتمتع الخس بمذاق رائع، لذا لن تشعر بالملل حال تناوله يوميا، ويفضل أكل النبات كله، وليس الأوراق فقط، وأثبتت بعض الأبحاث أنه يساهم فى خفض ضغط الدم لأنه غنى بمركبات النترات.

>5. يتمتع الخس بفاعلية رائعة فى تعزيز عملية الهضم والحد من مستويات الكولسترول بالدم.

>6. يساهم فى تعزيز صحة القلب، نظرا لاحتوائه على تركيزات جيدة من فيتامين ج والبيتا كاروتين، وهما يعملان معا لمنع أكسدة الكولسترول، وبالتالى تقل معدلات ترسبه على الشرايين.

>7. يحتوى على كميات متوازنة ونسبة جيدة من أحماض الأوميجا-3 والأوميجا-6، والأوميجا-3 من الأحماض الدهنية الصحية التى تحد من الالتهابات ولها وظائف رائعة على المخ والعديد من أعضاء الجسم.

>8. الخس من الأكلات الغنية جداً بالبروتين، وهو يمثل 20% من إجمالى السعرات الحرارية التى يحتوى عليها، وبالتالى فإن تناول ثمرة الخس سيجعلك تحصل على قدر كبير من احتياجات جسمك من البروتين.

>9. يحتوى الخس على سائل أبيض اللون، يمكن رؤيته عند تقطيع أوراقه، يعرف باسم "لاكتوكاريوم lactucarium"، وهو يتمتع بخواص مهدئة تعزز الشعور بالنوم، لذا ينصح مرضى الأرق بتناول بعض أوراق الخس أو تناوله عصيره قبل النوم.

>10. تساهم المعادن داخل الخس فى التخلص من السموم بالجسم، كما أنه يتمتع بخواص قلوية تحد من معدلات الحموضة بالدم، ما ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان.

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