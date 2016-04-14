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بالصور.. جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية والمرورية

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بالصور.. جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية والمرورية بالصور.. جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية والمرورية
قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن لإسماعيلية، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، بجولة ليلية مفاجئة على الخدمات المرورية والأمنية المعينة على الميادين الهامة بالمحافظة.

حيث قام مدير الامن بتفقد الخدمات المرورية للتأكد من تطبيق خطة الانتشار المرورى بنطاق المدينة وكفاءة العناصر القائمة عليها والمامهم بالواجبات والمهام المنوطة بهم .

و فاجأ اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية الحملات المرورية المنتشرة بشوارع المدينة، حيث وجه بأهمية حسن معاملة المواطنين أثناء فحص التراخيص مع تخصيص حارة على جانب الطريق لفحص المركبة المخالفة او إتخاذ الاجراء القانونى حيالها مع عدم تعطيل حركة المرور أو حدوث تكدس لحركة السيارات.
>وأكد اللواء على العزازى على القوات بمراعاة شدة اليقظة وتفعيل قواعد الامن الذاتى فى ظل الظروف الامنية التي تمر بها البلاد.

وقال اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية فى تصريحات صحفية أن هذه الجولات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ونهج الوزارة الهادف الى تكثيف الخدمات الامنية و المرورية للعمل على سيولة الحركة المرورية وتسييرها خاصة بالشوارع الرئيسية والميادين الهامة.

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (1)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (2)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (3)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (4)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (5)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (6)

جولة تفقد ليلية لمدير أمن الإسماعيلية (7)


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