منظمة التحرير الفلسطينية: موافقة نتنياهو على بناء وحدات استيطانية جريمة حرب

>أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه موشى يعالون على بناء مئات الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة.

ووصف عريقات فى بيان صدر عنه أمس الأربعاء الموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولى وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

وأكد عريقات أن الاستعمار الإسرائيلى لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التى تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضى من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .

وقال إن الحاجة إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولى من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعمارى أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أى وقت مضى ، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لإنجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولى بما فى ذلك المؤتمر الدولى لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمى الحرب فى المحكمة الجنائية الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان".