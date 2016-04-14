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تعليم الإسماعيلية تكرم مديرة مدرسة الزراعة لتميزها فى مهرجان ختام الأنشطة

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تعليم الإسماعيلية تكرم مديرة مدرسة الزراعة لتميزها فى مهرجان ختام الأنشطة تعليم الإسماعيلية تكرم مديرة مدرسة الزراعة لتميزها فى مهرجان ختام الأنشطة
كرم مصطفى عبد الغنى مدير إدارة شمال الإسماعيلية، المهندسة مريم إبراهيم مدير عام إدارة مدرسة الإسماعيلية الثانوية الزراعية المشتركة، لتميزها فى المهرجان الختامى للأنشطة المدرسية على مستوى الإدارة بحضور الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم والمهندس حسن سعد مدير التعليم الفني والمهندس على السيد مدير التعليم الزراعي عدد من قيادات التعليم بالمحافظة وخالد عبد الخالق نقيب المعلمين ومحسن أبوزيد أمين عام نقابة المعلمين، تحت رعاية المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وكانت إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية نظمت حفل تكريم للمدارس التى فازت فى مهرجان الأنشطة ومن بينها مدرسة الزراعة التى شاركت بأكثر من نشاط ولوحات إرشادية ومعرض للمنتجات الغذائية التى وأعمال فنية قام بتنفيذها الطلاب بإشراف من هيئة المدرسة.

تكرم مديرة مدرسة الزراعة (1)

تكرم مديرة مدرسة الزراعة (2)

تكرم مديرة مدرسة الزراعة (3)

تكرم مديرة مدرسة الزراعة (4)

- تكريم مدرسة فاطمة الزهراء بتعليم الإسماعيلية لحصولها على الجودة للمرة الثانية
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