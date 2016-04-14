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قطع الكهرباء عن مرسى مطروح والنجيلة وجزء من "الضبعة" لإجراء الصيانة.. الجمعة

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قطع الكهرباء عن مرسى مطروح والنجيلة وجزء من "الضبعة" لإجراء الصيانة.. الجمعة قطع الكهرباء عن مرسى مطروح والنجيلة وجزء من "الضبعة" لإجراء الصيانة.. الجمعة
أعلنت محافظة مطروح، مساء اليوم الأربعاء، فى بيان تنبيهى للمواطنين، عن انقطاع التيار الكهربائى عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما، إضافة للقطاع الغربى من مركز الضبعة وهو قرية فوكه، من الساعة 6 إلى الساعة 9 من صباح يوم الجمعة، لإجراء أعمال الصيانة استعداداً لفصل الصيف.

وكان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء مطروح، قد أخطر غرفة عمليات المحافظة، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، لإجراء أعمال الصيانة المكثفة.

- قطع التيار الكهربائى عن 10 قرى بمطروح لمدة 15 يوم بسبب الصيانة
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