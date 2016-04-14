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"أسماء صحابة النبى" تحسم خلاف قريتين على أرض أملاك دولة ببنى سويف

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"أسماء صحابة النبى" تحسم خلاف قريتين على أرض أملاك دولة ببنى سويف "أسماء صحابة النبى" تحسم خلاف قريتين على أرض أملاك دولة ببنى سويف
أكد المحاسب أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، أن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، التقى وفدا من قريتى كفر بنى على ومنشأة أبو مليح لحل الخلاف القائم بين القريتين بشأن قطعة أرض كائنة قبل مدخل القريتين بحوالى 2 كيلو مترا، وتمسك كل طرف بتخصيصها لصالحه لإقامة مدرستين عليهما.

وأضاف دسوقى: "عرضت على المحافظ الموقف متضمنا أن قطعة الأرض أملاك دولة وعليها تعديات زراعية تحتاج إلى إزالة التعديات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمعرفة احتياج القرى القريبة من المنطقة لأى مرحلة من المدارس بالإضافة إلى وجود أشخاص يعرضون شراء قطعة الأرض وليس لديهم مستند ملكية او حق انتفاع للأرض فليس لهم الحق فى شراءها خاصة أنها أملاك دولة".

وأوضح رئيس المدينة، أن المحافظ حسم الموقف مقترحا إطلاق اسمى صحابيين من صحابة النبى صلى الله عليه وسلم على المدرستين فور انتهاء الإجراءات اللازمة، حيث أعلن الطرفان موافقتهما على الاقتراح.


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