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انقطاع الكهرباء 3 ساعات غدا عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما

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انقطاع الكهرباء 3 ساعات غدا عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما انقطاع الكهرباء 3 ساعات غدا عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما
أعلنت محافظة مطروح، عن انقطاع التيار الكهربائى عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما، إضافة للقطاع الغربى من مركز الضبعة وهو قرية فوكه، من الساعة 6 من صباح غد الجمعة إلى الساعة 9، لإجراء أعمال الصيانة استعداداً لفصل الصيف.

وكان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء مطروح، قد أخطر غرفة عمليات المحافظة، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، لإجراء أعمال الصيانة المكثفة.


>قطع التيار الكهربائى عن 10 قرى بمطروح لمدة 15 يوم بسبب الصيانة

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