الإنتربول المصرى ينسق مع نظيره القبرصى لاستلام خاطف الطائرة المصرية

أفاد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن الإنتربول المصرى ينسق مع نظيره القبرصى بشأن استلام المواطن سيف الدين محمد خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب، والمقبوض عليه بقبرص ويخضع لعدة تحقيقات هناك، وأبدت السلطات القبرصية نيتها لتسليمه للقاهرة قريباً.

وكانت مصادر قضائية مطلعة، أكدت أن النيابة العامة ممثلة فى مكتب التعاون الدولى بصدد إعداد خطابات رسمية تطالب فيها من جديد باستعادة سيف الدين مصطفى محمد المتهم بخطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية وإجبارها على الهبوط فى مطار "لارانكا" فى قبرص.

وأشارت المصادر إلى أن قبرص كانت بالفعل قد بدأت فى إجراءات تسليم المتهم إلى مصر بعد انتهاء التحقيقات معه وطلبت السلطات القبرصية مهلة 8 أيام لاستكمال التحقيق مع المتهم، إلا أنه بمجرد علمه بإجراءات تسليمه بادر بطلب اللجوء السياسى إلى قبرص بدعوى وجود خطر على حياته فى مصر، الأمر الذى أوقف إجراءات تسليمه لحين الفصل فى هذا الطلب وبيان جديته من عدمه، حيث أنه تم تحديد جلسة 22 إبريل الجارى للفصل فى الطلب بعد سماع المتهم وأسبابه فى طلب اللجوء.

وأوضحت المصادر أن مصر ستستكمل طلباتها لاسترداد المتهم من أجل استكمال التحقيقات معه ومحاكمته فى مصر وسترد على دفوعه وأسبابه حول طلب اللجوء السياسى.

ـ مصر تجدد مطالبة قبرص باسترداد خاطف الطائرة بعد طلبه اللجوء السياسى

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