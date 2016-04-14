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المحافظين: ضرورة وجود "حزب للرئيس" للتواصل مع الشعب وتسويق القرارات

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المحافظين: ضرورة وجود "حزب للرئيس" للتواصل مع الشعب وتسويق القرارات المحافظين: ضرورة وجود "حزب للرئيس" للتواصل مع الشعب وتسويق القرارات
قال الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، أن هناك ضرورة حتمية تفرض وجود حزب سياسى لرئيس الجمهورية قادر على تسويق القرارات السياسية، بالتواصل مع القواعد الشعبية.

وأضاف "شلش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، " الحالية لا زالت غير قادرة على التسويق لما تقوم به، كان من المناسب الإشارة إلى وجود لجان تعمل على إعادة تيران وصنافير للسعودية أثناء عمل ترسيم الحدود المصرية والقبرصية اليونانية فى إطار الحفاظ على حقوقنا".


>- "اليوم السابع": الرئيس يحذر المصريين من الانتحار القومى
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