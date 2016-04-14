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بالفيديو.. مفتى الجمهورية :الاحتفال بشم النسيم جائز شرعاً

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بالفيديو.. مفتى الجمهورية :الاحتفال بشم النسيم جائز شرعاً بالفيديو.. مفتى الجمهورية :الاحتفال بشم النسيم جائز شرعاً
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعاً، وأضاف رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم الاحتفال بيوم شم النسيم، أن "الاحتفال بشم النسيم من العادات المصرية التى لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف".

وتابع "من المعروف، ومن المقرر أن العادات والأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع فهى جائزة، ولا يلتفت إلى قول من قال فى أن هذا الاحتفال له من الجذور ومن الأصول ما يجب تحريمه".


>- أمين الفتوى بدار الإفتاء:المفتى مجتهد لتنزيل الحكم على الناس ويوقع عن الله
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