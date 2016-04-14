رفعت السعيد: خطاب السيسى مقنعاً..وأفسد محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب

أكد رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب والنقابات، جاء مقنعاً وعبر عن مشاعر حقيقية والتزامات جادة تجاه الدولة والشعب.

وأضاف السعيد لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب أطفأ بحديثه كل موجات المحاولة لإحداث خلل فى توافقات العلاقة بين الشعب ورئيسه ، لأن ما حدث من حملة هجوم منظمة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن جزيرتى " تيران و صنافير " كان غير منطقى وغير عاقل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً أمس الأربعاء مع ممثلى فئات الشعب من رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب، والنقابات المهنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة.

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