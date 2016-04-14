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كرة سلة – مجموعة صعبة لمنتخب مصر للناشئين في كأس العالم

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كرة سلة – مجموعة صعبة لمنتخب مصر للناشئين في كأس العالم كرة سلة – مجموعة صعبة لمنتخب مصر للناشئين في كأس العالم

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للناشئين تحت 17 عاما عن وقوع منتخب مصر في مجموعة صعبة.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في مدينة سرقسطة الإسبانية في الفترة ما بين 23 يونيو حتى الثالث من شهر يوليو المقبل.

وتأهل منتخب مصر لبطولة العالم بعد فوزه بالبطولة الإفريقية في شهر أغسطس من عام 2015.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، والصين تايبيه.

فيما وقعت الأرجنتين، إسبانيا، مالي، وليتوانيا في المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فضمت كل من أستراليا، فنلندا، الصين، وكندا.

وجاءت البوسنة في المجموعة الرابعة بجوار كل من كوريا الجنوبية، فرنسا، وجمهورية الدومينيكان.

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