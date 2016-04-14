حظك اليوم برج السرطان الخميس 14/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>لا تتخذ قرارات غير محسوبة بسبب الضغط الذى تتعرض ليه لقد صبرت لفترات طويلة لا تضيع مجهودك السابق تحلى فقط ببعض الصبر وسوف تمر تلك الفترة نحو مرحلة مستقرة وهادئة.>الحياة أخذ وعطاء إن لم يعطيك الشريك الحب والاهتمام مثلما تفعل فلا تستمر فى تلك العلاقة لا تستنزف طاقتك ومشاعرك مع شخص لا يستحق ذلك وسوف تنتهى العلاقة فى النهاية وتترك لك الكثير من الآثار السلبية السيئة.>قد تعانى من بعض المشاكل فى التنفس ربما بسبب التقلبات الجوية المفاجئة هذه الأيام عليك أن تحذر تمامًا فى تلك الفترة حتى لا تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ.>اليوم الأمور دائرة ما بين المشاكل العملية والعاطفية عليك أن تتعامل مع الأمور بذكاء ولا تعطى احكام خاطئة نتيجة للتوتر والعصبية تحلى بالصبر حتى تمر تلك الفترة بسلام.