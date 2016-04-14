حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 14 أبريل

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك

>الأوضاع فى العمل كانت غير مستقرة تماماً مؤخراً، لذا ينصح بأن تكون أكثر التزاما فيما يخص عملك، ولا تدع الأفكار السلبية تتزايد من حولك وتحبطك أكثر من اللازم، خصوصاً أن مثل هذه الأزمات تكون واردة.>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة تجمع بينكما، كل ما عليك أن تتفهم دوافعه فى التصرفات التى قام بها مؤخراً، فالعلاقات العاطفية دائماً ما تمر بمثل هذه الأزمات.>أزمة صحية طارئة من الممكن أن تكون من نصيبك إذا لم تتوقف عن التصرف بشكل خاطئ، وتعرف جيداً كيف يمكن أن تتفادى السهر فى لعمل وكذلك يجب أن تحصل على قسط وافِ من النوم.> الفترة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيل، وكل ما كنت تحاول القيام به مؤخراً سيتحقق لأنك كنت قادر على تجاوز كل الأزمات السابقة بسهولة.