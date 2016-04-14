أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 14 أبريل

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 14 أبريل حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 14 أبريل

على الصعيد المهنى..


>الأوضاع فى العمل كانت غير مستقرة تماماً مؤخراً، لذا ينصح بأن تكون أكثر التزاما فيما يخص عملك، ولا تدع الأفكار السلبية تتزايد من حولك وتحبطك أكثر من اللازم، خصوصاً أن مثل هذه الأزمات تكون واردة.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة تجمع بينكما، كل ما عليك أن تتفهم دوافعه فى التصرفات التى قام بها مؤخراً، فالعلاقات العاطفية دائماً ما تمر بمثل هذه الأزمات.

على الصعيد الصحى..


>أزمة صحية طارئة من الممكن أن تكون من نصيبك إذا لم تتوقف عن التصرف بشكل خاطئ، وتعرف جيداً كيف يمكن أن تتفادى السهر فى لعمل وكذلك يجب أن تحصل على قسط وافِ من النوم.

توقعات علماء الفلك لك


> الفترة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيل، وكل ما كنت تحاول القيام به مؤخراً سيتحقق لأنك كنت قادر على تجاوز كل الأزمات السابقة بسهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى