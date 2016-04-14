حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14 أبريل

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

على الصعيد العاطفى..

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

>هناك أخبار سارة فى طريقها إليك، فمن المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية أو حتى ترقية منتظرة منذ فترة طويلة، حاول أن تهتم بكل التفاصيل، ولا تجعل الأمور تخرج هكذا من بين يديك دون أن تديرها بشكل جيد.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، فكل ما عليك هو أن تستمع إليه وتبحث عن طرق تعالج بها الأمور والأزمات التى طالت علاقتكما فى الفترة المقبلة.>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، استمع إلى نصائح الأطباء ولا تهمل فى صحتك كثيراً لأن هذا ستندم عليه فى الفترة المقبلة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، وستزول كافة الخلافات التى وقعت بها، عليك كذلك أن تبحث عن أفضل الطرق لتجاوز كل الخلافات بينك وبين الأسرة.