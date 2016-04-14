حظك اليوم برج القوس الخميس 14/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تشعر بالحيرة والضغط الشديد لأنك تحاول بأقصى ما يمكنك أن تستثمر وقتك لتطوير شخصيتك ومهاراتك الشخصية ولكنك تعجز عن تحقيق التوازن بين ذلك وبين مهامك فى العمل. فترة التخبط هذه ستستمر لبعض الوقت ولكن سيمكنك أن تنقذ كل شيء بعد بعض الوقت. على الصعيد العاطفي:

>انت فى مزاج عصبى جدًا اليوم ومن المحتمل أن ينعكس ذلك سلبا على شريك حياتك وانت تدرك فى قرارة نفسك أنك تظلمه لكنك لا تزال تجد صعوبة فى عدم الانفعال والتحكم فى اعصابك اذا لم يمكنك ذلك حاول أن تقضى بعض الوقت بعيدًا عنه وإلا ستكون علاقتك به فى خطر. برج القوس على الصعيد الصحي:

>انت بحاجة لأن تدرك أن الصحة النفسية لها تأثير عميق على الصحة البدنية فاهتم بشكل كبير وكافى بصحتك النفسية وتحكم فى التوتر الذى تعيشه والانفعالات التى تسيطر عليك وستجد أن هذا ينعكس ايجابا على حالتك الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم مهم بالنسبة لك جدًا على الصعيد المهنى والشخصى، قد تطور اتصالات مع شخص ما قريب منك تنعكس ايجابا على حياتك المهنية كأن تتلقى عرضا جديدة بفرصة مميزة.

شبكةعيونالإخبارية

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