حظك اليوم برج الثور الخميس 14/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>لديك العديد من الأمور العالقة التى يجب عليك انجازها فى أسرع وقت ولديك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك عليك أن تسرع ولا تضيع الوقت. عليك أن تسير هذه الفترة مع التيار ولا تعترض كثيرًا على المهام التى تطلب منك. على الصعيد العاطفى:

>قد تدخل فى علاقة حب جديدة وتنسى حبك القديم عليك الحذر كثيرًا حتى لا تنغمس فى علاقة غير مناسبة لك وتخسر من يحبك بصدق وازن جيدًا بين عقلك وعاطفتك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>تعمل بشكل متواصل هذه الأيام جسدك يحتاج بشده إلى بعض الراحة والاسترخاء من الممكن أن تأخذ عطله صغيرة وتذهب إلى أحد الأماكن الساحلية أو الهادئة حتى تستعيد نشاطك مره أخرى. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>هناك احتمال قوى أن تقابل شخص بالصدفة اليوم سوف يلعب دورًا هامًا فى حياتك الأيام القادمة. كن على استعداد للتغيير وتقبل النصيحة التى من الممكن أن تفتح أمامك طريق جديد ومثير.

شبكةعيونالإخبارية

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