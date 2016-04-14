أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الخميس 14/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الخميس 14/4/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 14/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>تفكر فى التغيير لبعض الوقت. اليوم قد ترى فرصة من شأنها أن تجذبك كأن تتلقى دعوة لمقابلة عمل، تكون بمثابة الخطوة الأولى تجاه هذا التغيير، لكن كن حذرًا وفكر جيدًا فى كل العروض التى تتلقاها.

على الصعيد العاطفي:


>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب. ومن الضرورى أيضا ألا تسمح لشريك حياتك بأن يسيطر عليك لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>كنت قد أجريت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل وستبدأ تؤتى ثمارها. قد تكسب منافسة اليوم أو أداء أفضل مما كنت تستخدم فى وقت سابق. بشرتك سوف تستفيد بشكل خاص من التغييرات المتعلقة بصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>هناك شعور بعدم الرضا تعانى منه من فترة ليست بالقصيرة ستبدأ فى التلاشى اخيرا وسوف تعرف غريزيا أن كنت قد وجدت المكانة الخاصة بك فى الحياة، وسوف تكون قادرا على فهم ما هى التغييرات التى يجب تنفيذها لجعل صحتك افضل فضلا عن العمل على نحو أفضل بكثير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى