حظك اليوم برج الجدى الخميس 14/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>تفكر فى التغيير لبعض الوقت. اليوم قد ترى فرصة من شأنها أن تجذبك كأن تتلقى دعوة لمقابلة عمل، تكون بمثابة الخطوة الأولى تجاه هذا التغيير، لكن كن حذرًا وفكر جيدًا فى كل العروض التى تتلقاها. على الصعيد العاطفي:

>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب. ومن الضرورى أيضا ألا تسمح لشريك حياتك بأن يسيطر عليك لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>كنت قد أجريت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل وستبدأ تؤتى ثمارها. قد تكسب منافسة اليوم أو أداء أفضل مما كنت تستخدم فى وقت سابق. بشرتك سوف تستفيد بشكل خاص من التغييرات المتعلقة بصحتك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>هناك شعور بعدم الرضا تعانى منه من فترة ليست بالقصيرة ستبدأ فى التلاشى اخيرا وسوف تعرف غريزيا أن كنت قد وجدت المكانة الخاصة بك فى الحياة، وسوف تكون قادرا على فهم ما هى التغييرات التى يجب تنفيذها لجعل صحتك افضل فضلا عن العمل على نحو أفضل بكثير.

شبكةعيونالإخبارية

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