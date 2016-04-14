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برج الميزان حظك اليوم الخميس 14\4\2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 14\4\2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 14\4\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>إن شعرت أنك غير قادر على مواصلة العمل، وان ضغوطه أكبر منك، وأنه لا وقت لك لمزاولة حياتك اليومية، فأنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة للتفكير فى كل هذه الأمور وحسم قرارك إما بالاستمرار فيه، أو التوقف، فأنت بحاجة كبيرة إلى تطوير نفسك وربما هذه الفترة تساعدك على تطويرها ومعرفة نقاط ضعفك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>إن أخطأت فى حقك شريك حياتك، فعليك الاعتذار عن ذلك، فعدم اعتذارك سيجعل هناك فجوة كبيرة بينكما، وسيبنى جداراً من الصمت، حاول أن تكسره بتقديمك للاعتذارات.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>النوم أمر أساسى لإعادة التوازن إلى حياتك، فإن لم تأخذ عدد ساعاتك الكافية من النوم، فهذا سيؤثر على باقى جوانب حياتك، فاحرص على النوم بالقدر الكافى حتى تعيد التوازن إلى حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>توطيد علاقتك بأصدقائك الحاليين، والسؤال عن أصدقائك القدامى يحقق لك قدر كبير من السعادة، فالإنسان بلا أصدقاء يشعر أن حياته مملة وروتينية، فحافظ على هذه العلاقات.

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مصر 365

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