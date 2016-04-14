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حظك اليوم برج العقرب الخميس 14 أبريل 2016

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 14 أبريل 2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 14 أبريل 2016

على الصعيد المهنى..


>ربما تمر ببعض الأزمات الطارئة خلال الفترة القليلة المقبلة، حاول أن تتعامل مع كل هذه التغيرات بهدوء ولا تسعى إلى افتعال الأزمات والمشاكل، خصوصاً أن وضعك فى العمل مؤخراً تأثر كثيراً لأسباب مختلفة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب ستمر ببعض الأزمات خصوصاً بعد أن اتخذا هو قرارات ربما سيكون لها تأثير كبير على علاقتكما، لا تدع الوقت يمر دون أن يكون هناك فرصة لحل كل هذه الصراعات الدائرة بينكما.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون صحتك أفضل بكثير مما تتوقع، لأنك حرصت على أن تستمع إلى نصائح الأطباء، وكذلك الإجازة التى حصلت عليها مؤخراً منحت جسدك الراحة التى يستحقها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل مما تتخيل، حاول فقط أن تعيد ترتيب أوراقك وتبحث عن أفضل حلول لحل الأزمة الطارئة مع العائلة.

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مصر 365

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