حظك اليوم برج العقرب الخميس 14 أبريل 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

>ربما تمر ببعض الأزمات الطارئة خلال الفترة القليلة المقبلة، حاول أن تتعامل مع كل هذه التغيرات بهدوء ولا تسعى إلى افتعال الأزمات والمشاكل، خصوصاً أن وضعك فى العمل مؤخراً تأثر كثيراً لأسباب مختلفة.>علاقتك بالحبيب ستمر ببعض الأزمات خصوصاً بعد أن اتخذا هو قرارات ربما سيكون لها تأثير كبير على علاقتكما، لا تدع الوقت يمر دون أن يكون هناك فرصة لحل كل هذه الصراعات الدائرة بينكما.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون صحتك أفضل بكثير مما تتوقع، لأنك حرصت على أن تستمع إلى نصائح الأطباء، وكذلك الإجازة التى حصلت عليها مؤخراً منحت جسدك الراحة التى يستحقها.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل مما تتخيل، حاول فقط أن تعيد ترتيب أوراقك وتبحث عن أفضل حلول لحل الأزمة الطارئة مع العائلة.