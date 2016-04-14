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حظك اليوم برج الدلو الخميس 14 أبريل 2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 14 أبريل 2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 14 أبريل 2016

على الصعيد المهنى:


>أن تحصل على فرصة عمل جيدة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى كثير من الجهد والبحث، وهذا لا يعنى أن تترك العمل الذى أنت فيه، فهذا أمر يعرضك لكثير من المخاطرة، استمر فى عملك، وفى الوقت ذاته ابحث عن آخر، وطور من نفسك حتى عندما تأتى الفرصة تقتنصها.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:


>تحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر بشريك حياتك حتى لا يضيع من بين أيديك، وهذا يحتاج منك التعبير بطريقة غير اعتيادية عن عواطفك ومشاعرك، فروتين الحياة ومللها يقتل الحب، إن لم نتغلب على ذلك .

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>إهمال الصحة يؤدى إلى نتائج وخيمة، لذلك عليك أن تقتطع من وقتك بعض الوقت لممارسة الرياضة، أمر مهم أخر يجب الانتباه إليه هو شرب المياه، فله مفعول السحر على الصحة وعلى نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>السعادة شعور لا ينتج سوى من تحقيق التوازن فى الحياة، فشعورك بالتقصير فى أى جانب من جوانب حياتك سيشعرك طوال الوقت بعد الرضا، لذلك عليك أن تحاول ألا يأتى جانب من جوانب حياتك على الآخر، إذ ذاك فقط ربما تجد السعادة .

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مصر 365

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