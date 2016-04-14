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حظك اليوم برج الحمل الخميس 14/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 14/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 14/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>بذلت أفضل ما لديك من جهود ولكنك تشعر بالإحباط لأن هناك الكثيرين ممن دعمتهم وراعيت مصالحهم كثيرًا ولكنهم لم يقدروا مساعيكم ولكن لا تهتم بشأن هؤلاء الناس وحاول أن تفصل مشاعرك وعواطفك عن عملك.

على الصعيد العاطفي:


>أنت على استعداد للاستماع إلى الشخص الذى تحبه حتى لو تكلم إلى المالا نهاية وهو ما يجعلك شريكًا مثاليًا لمدى الحياة، واذا كنت تفكر فى أن تتخذ خطوة أقرب إليه لا تخجل من ذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>مشكلة صحية عابرة ستكون الدافع لك لإجراء تغييرات حقيقية وصحية فى نمط حياتك، وتقرر التخلى عن إدمان التدخين وبدء الرياضة وسيكون التحدى الحقيقى أمامك هو التمسك بهذا الروتين لليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تحقق تقدمًا كبيرًا اليوم فى حياتك إما على الصعيد المهنى أو الشخصى، ورغم ذلك من المحتمل أن تشعر بأنك ممزق ومشتت إلى حد كبير ولكنك سرعان ما ستستعيد توازنك بشكل جيد جدًا.

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مصر 365

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