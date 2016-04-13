ليلة_الأبطال بالفيديو - برشلونة يودع البطولة على يد أتليتكو العنيد

ودع برشلونة حامل اللقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على يد أتليتكو مدريد العنيد بالخسارة 3-2 في مجموع المباراتين.

وحل برشلونة ضيفا على أتليتكو في إياب ربع نهائي المسابقة بعد الفوز 2-1 في الذهاب، لكن أصحاب الأرض انتصروا بهدفين دون مقابل في الإياب وتأهلوا لنصف نهائي المسابقة.

ولحق أتليتكو بجاره ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل أنطوان جريزمان ثنائية أتليتكو مدريد في الدقيقتين 36 و88.

وواصل "الروخيبلانكوس" تفوقه على الكتيبة الكتالونية في دوري الأبطال بعدما أقصاه بالتخصص من ذات الدور موسم (2013-2014) إثر فوزه عليه في إجمالي المواجهتين بنتيجة (2-1).

وتواصلت بذلك محنة رجال لويس إنريكي بعدما سقطوا للمباراة الرابعة على التوالي، ثلاث في الليجا بتعادل وخسارتين، فضلا عن خسارة مباراة اليوم، ليزيد من مخاوف عشاق الفريق الكتالوني من تكرار الأمر ذاته في الليجا.

وتفوق دييجو سيميوني للمرة الأولى على نظيره لويس إنريكي، بعد سبع مواجهات جمعتهما ما بين الليجا والكأس ودوري الأبطال.

أين برشلونة؟

رغم أن برشلونة حقق فوزا مقلقا في مباراة الذهاب إلا أن الفريق لم يدخل مباراة الإياب بأنياب حقيقية وهذا ظهر في سيطرة لاعبي أتليتكو على الدقائق الأولى من اللقاء.

كاد أتليتكو أن يهز مرمى برشلونة مرتين في الدقائق العشرة الأولى، لكن تسديدة جابي مرت فوق العارضة وذهبت كرة جريزمان ليد أندري تير شتيجن بسهولة.

لم يهدد الفريقان المرميين حتى وصلت الكرة للمهاجم الفرنسي على رأسه بعرضية راؤول ساؤول لتسكن الشباك ويخرج أتليتكو من الشوط الأول متقدما.

وفي الشوط الثاني كشر البلوجرانا عن أنيابه لكن دون خطورة حقيقية على الشباك.

مع دخول المباراة في دقائقها الأخيرة انطلق أتليتكو مدريد بهجمة مرتدة بطلها فيلبي لويس وقرر يرسل كرة تجعل جريزمان منفردا لكن إنيستا وضع يده فيها ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وسجل جريزمان رجل المباراة الركلة بنجاح ليتأهل بفريقه لنصف النهائي رغم محاولات برشلونة البائسة في الدقائق الأخيرة.

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