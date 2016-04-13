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السفير الفرنسى بالعراق: يجب توحيد الجهود الدولية لمواجهة داعش

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السفير الفرنسى بالعراق: يجب توحيد الجهود الدولية لمواجهة داعش السفير الفرنسى بالعراق: يجب توحيد الجهود الدولية لمواجهة داعش
أكد السفير الفرنسى بالعراق مارك باريتى أهمية تدعيم الجهود الدولية لمحاربة إرهاب "داعش" الذى اعتبره خطرا على الأمن والسلم العالميين.. وقال: إن الإرهاب لا حدود له ويجب توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة إرهاب "داعش"، إن فرنسا مستمرة بدعم العراق وقواته الأمنية.

جاء ذلك فى أعقاب اجتماع محافظ كركوك نجم الدين كريم اليوم الأربعاء، مع سفير فرنسا بالعراق مارك باريتي، والوفد المرافق له بحضور القنصل الفرنسى فى إقليم كردستان.

وقال محافظ كركوك إن قوات "البيشمركة" الكردية استطاعت أن تحمى كركوك وتمنع تنظيم "داعش" الإرهابى من التمدد والانتشار فى يونيو 2014م بعد احتلاله مدن الموصل وتكريت ومناطق جنوب غربى كركوك.
>ولفت إلى أن كركوك تعانى من عدم صرف المستحقات المالية للمحافظة الخاصة بإيرادات البترودولار، الأمر الذى لا يتناسب وحجم التحدى الإنسانى الذى تواجهه كركوك التى تستقبلها لأكثر من 600 ألف نازح بما يمثله من ضغط على موارد وطاقات كركوك.. مشيرا إلى أن مستحقات فلاحى كركوك للموسمين الماضيين لم يتم صرفها وأجور العمال بالمحافظة فى ظل أزمة اقتصادية كبيرة تواجه العراق.

وأشاد نجم الدين كريم بموقف فرنسا الداعم للعراق فى مختلف المجالات سواء كانت عسكرية أو سياسية أو ثقافية وموقفها المحورى المهم خاصة بمساندة الحرب على الإرهاب.

واعتبر زيارة السفير الفرنسى لكركوك دليلا على اهتمامهم بالعراق وكركوك، مشيرا إلى أنه تم بحث احتياجات قوات"البيشمركة" وكركوك والتحديات التى تواجه المحافظة لا سيما ملف النازحين وتوحيد الجهود وتنسيقها فى القضاء على "داعش".
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