بالصور.. أحمد الهياتمى يكرم فريق كرة اليد بنادى منتخب السويس لصعوده للدرجة الأولى

كرم اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، فريق كرة اليد بمنتخب السويس بعد صعوده لدورى كرة اليد للدرجة الأولى، ومنح الهياتمى الفريق ميداليات وشهادات تقدير تكريمًا لهم.

وأقيم حفل التكريم بمقر نادى منتخب السويس بمنطقة الملاحة بحى السويس بحضور جمال حسب النبى مدير عام الشاب والرياضة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس والمهندس إسماعيل بدرة رئيس نادى منتخب السويس.

وقرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه للاعبى الفريق بمناسبة الصعود وطالب منهم ببذل الجهد من أجل الفوز بالمركز الأول فى دورى الدرجة الأولى والصعود لدورى الممتاز لكرة اليد .

ودار حوار بين المحافظ ومجلس الإدارة حول المشاكل المالية التى يعانى منها النادى وكيفية توفير الاعتماد اللازم من أجل النشاط الكروى بالنادى وإعداد خطة لاستعداد النادى للموسم الجديد .

كما كرم الهياتمى الكابتن مصطفى بتيتى المدير الفنى لفريق الكاراتيه بمركز شباب فيصل لحصوله على الاعتماد الدولى من الاتحاد الدولى للكاراتيه فى الدورة الدولية التى أقيمت منذ يومين بمدينة دبى بدولة الإمارات الشقيقه.

حضر التكريم كل من سعيد محمد ومحمد سعد وكيلى مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس ادارة النادى ومدير عام للنادى والمدير الفنى لفريق كرة اليد .

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