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إغلاق مستشفى تخصصى بالحامول لمخالفتها القواعد الطبية

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إغلاق مستشفى تخصصى بالحامول لمخالفتها القواعد الطبية إغلاق مستشفى تخصصى بالحامول لمخالفتها القواعد الطبية
قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إغلاق مستشفى تخصصى بشارع خالد ابن الوليد بالحامول ،بناءً على تقرير إدارة المؤسسات العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمحافظة .

قالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه لها، اليوم الأربعاء ،تم إغلاق المستشفى ،لعدم وجود غرفتى عناية مركزة وإفاقة مجهزة، وعدم تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وذلك أيضا لوجود أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود أسانسير، ومولد كهربائى بالمستشفى مما يخل بالاشتراطات والقواعد الطبية المنصوص عليها فى القانون .
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