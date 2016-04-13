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رفع 98 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بأسوان

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رفع 98 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بأسوان رفع 98 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بأسوان
نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم حمله مكبرة على المحلات المخالفة، كما استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة أسوان .

أسفرت جهود الحملة عن رفع 98 حالة إشغالات متنوعة وكان من نتائج الحملة تحرير 74 محضر إشغال طريق عام .

و تحرير 22 محضر مخالفة بيئة كما تم تحرير محضرين باعه جائلين بدون ترخيص، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة للتصرف.


>- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
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