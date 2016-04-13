رفع 98 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم حمله مكبرة على المحلات المخالفة، كما استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة أسوان .

أسفرت جهود الحملة عن رفع 98 حالة إشغالات متنوعة وكان من نتائج الحملة تحرير 74 محضر إشغال طريق عام .

و تحرير 22 محضر مخالفة بيئة كما تم تحرير محضرين باعه جائلين بدون ترخيص، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة للتصرف.

- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

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