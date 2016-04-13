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البابا تواضروس: ارتفاع نسبة الأمراض النفسية في العالم بسبب بعد الإنسان عن الله

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البابا تواضروس: ارتفاع نسبة الأمراض النفسية في العالم بسبب بعد الإنسان عن الله البابا تواضروس: ارتفاع نسبة الأمراض النفسية في العالم بسبب بعد الإنسان عن الله

البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لابد من وجود مرجعية للإنسان في حياته، مشيرًا إلى أن نسبة الأمراض النفسية ارتفعت في العالم بسبب بعد الإنسان عن كلمة الله والتي تعد المصدر الرئيسي للشبع النفسي.

وأوضح البابا تواضروس- خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف- أن البعض قد تكون مرجعيته الشهرة أو المال أو الجمال أو قوته التي يكتسبها من علمه ومنصبه ومركزه، متابعا: وكما يقولون في الأمثال الشعبية “اللي ملوش كبير يشتري له كبير”.

واستطرد البابا تواضروس، أن الإنسان يكون حظه سعيدا حين تكون مرجعيته هي الإنجيل والله.

وقال البابا إن هناك من يعتبر الإنجيل صعب دراسته وقراءته، وهناك آخر يهمل كلمة الله، وثالث يرفض كلمة الله متعللا أن ذلك كلام يخاطب زمنه ونحن في زمن جديد اليوم.

وأضاف “هناك آخر يلوي معاني الآيات ويستخدمها استخدامات أخرى ليست في سياقها أو موضوعها”.

وأكد البابا أن هناك ضرورة للتعامل اليومي مع كلمة الله واللجوء إليها وأن يعلم الآباء أولادهم وبناتهم ذلك.

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