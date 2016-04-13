منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «بنما» آخر معقل كبير للتهرب الضريبي

اتهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، دولة بنما التي تقع في أمريكا الوسطى بوجود مواطن خطيرة للخلل فيها، وذلك بعد الكشف عن أنها استضافت 214 ألف شركة وهمية.

وقال أنجل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في برلين، إن “بنما هي آخر معقل كبير للتهرب الضريبي، حيث تواصل السماح للامةال بأن تتخفى في شركات الأوفشور بعيدا عن الضرائب وسلطات تنفيذ القانون”.

وأضاف جوريا، إنه سبق وأن حذر منذ بضعة أسابيع فقط وزراء مالية مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية ومجموعة من الدول النامية من أن بنما ” تراجعت عن التزامها بالتبادل المنتظم للمعلومات حول الحسابات المالية “.

وتابع جوريا في بيان أصدره ” إن عواقب فشل بنما في تلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية أصبحت الآن محط أنظار الجمهور في جميع أنحاء العالم، ويتعين على بنما أن ترتب اوضاع بيتها من الداخل، عن طريق التنفيذ الفوري لهذه المعايير “.

وكانت ملايين من وثائق شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية ومقرها بنما والتي تم تسريبها لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام، قد أوضحت تفاصيل قيام مجموعة من السياسيين البارزين ونجوم الرياضة وما يشتبه بأنهم مجرمون بتحويل أموال إلى شركات وهمية فيما يعرف باسم الملاذات الضريبية.

وكانت الشركة قد نفت ارتكابها أي خطأ، وقالت إن التقارير الإعلامية ” غير دقيقة “.

> يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت بدور دولي بارز في مكافحة التهرب والغش الضريبي.