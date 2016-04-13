وفاة نجم الكوميديا سيد زيان بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بالقاهرة رسمياً، وفاة نجم الكوميديا المعتزل الفنان سيد زيان، عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وأكد الفنان سامح الصريطي أن وفداً من النقابة سيتوجه سريعاً لمنزل الفقيد للإعداد لإجراءات تشييع الجنازة، والعزاء علماً بأنها لم تحدد حتى الآن.

يذكر أن الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية منذ عام 2003 ألزمته الفراش بعد إصابته بالشلل النصفي، وتعرض للعشرات من شائعات الوفاة، وكانت ابنته تتولى النفي دوماً، وتردد أنه تماثل للشفاء مؤخراً، ولكن أكد الفنان سامح الصريطي أنه تلقى خبر الوفاة رسمياً من العائلة، وسيتم خلال ساعات تحديد موعد تشييع الجنازة طبقاً لوصيته، وبعدها سيتم تحديد موعد ومكان العزاء.

سيد زيان عطية سليمان، ولد يوم 10 أبريل عام 1943 في حي الزيتون بالقاهرة، التحق بمعهد الطيران، حيث تخصص في هندسة الطائرات ثم عمل بالقوات الجوية في القوات المسلحة المصرية وبدأ مشواره مع الفن من خلال فرقة المسرح العسكري، بعدها انضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبدالغني ناصر الذي أسند إليه أول دور كوميدي في مسرحية إعلان جواز.

أسند إليه المخرج نور الدمرداش دوراً بارزاً في مسرحية "حركة واحدة أضيعك" حتى جاءت انطلاقته الحقيقية بعدما رشحه الفنان فؤاد المهندس للمشاركة معه في مسرحية "سيدتي الجميلة"، حيث تعاقد بعد ذلك للعمل مع فرقة الفنانين المتحدين في كل أعمالها التالية.

انتقل زيان إلى فرقة الريحاني التي عمل بها لمدة تسع سنوات متواصلة، ومن ثم قام بالاشتراك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كما اختطفته السينما ليقدم البطولة المطلقة لأول مرة في أفلام "دورية نص الليل"، "حظ من السماء" و"كيف تسرق مليونيرا".

من أبرز أعماله المسرحية: "بمبه كشر وبرغوت في العش الذهبي وزنقة الستات وقصة الحي الغربي والقشـاش والعسكري الأخضـر والفـهلـوي". كما تميز في السينما من خلال أعمال "العتبة جزاز وأرملة ليلة الزفاف ومدرسة المشاغبين وشيء من الحب وآنسات وسيدات وبنـت اسـمها محمود وأريـد حلا وبـدون زواج أفضل ووكـالة البـلح، والمتسـول وعفوا أيها القانون والبيـه البـواب والمزيكاتي والجراج".