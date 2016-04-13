النجوم يودعون سيد الكوميديا .. زيان

رغم ابتعاده عن عالم الفن والأضواء منذ 13 عاماً، بسبب إصابته بنزيف فى المخ وشلل نصفي، فرض الفنان الكوميدي الراحل سيد زيان حضوره اليوم، على حسابات النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه اشتهر بطيبة قلبه، ودعمه الدائم للمواهب الشابة، ويكاد يكون أغلب نجوم ونجمات الكوميديا الآن من خريجي مسرحه .

مشاعر الحزن هيمنت على الفنان محمد إمام ابن الزعيم عادل إمام الذي بادر بنعي الفقيد قائلاً: الله يرحمه كان إنسان جميل ورسم البسمة على وجوه ناس كثير، بينما اكتفت النجمة الكبيرة شيريهان بتغريدة عزاء عبر حسابها بموقع تويتر قالت فيها: إنا لله وإن إليه راجعون.

ونشرت الفنانة ميس حمدان صورة للفقيد وهو بمرحلة الشباب لتنعيه لجمهورها، كما ودعته النجمة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص بموقع الفيس بوك.

وودع نجم برنامج "أراب أيدول" المطرب محمد حسن الفقيد قائلاً: "البقاء لله في وفاة اسطوره من اساطير الكوميديا ..رسمت البسمة على شفاه كل العرب رغم الاحزان، الله يرحمك ‫#‏سيد_زيان‬".

يذكر أن الفقيد توفي بمنزل ابنته الكبرى، بعدما أصرّ على مغادرة مستشفى القوات المسلحة حيث نقل إليها إثر تدهور حالته الصحية شهر فبراير الماضي، وسيتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة العصر.