بالصور: لماذا كسر أنف دنيا بوتازوت؟

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بوتازوت لكسر مزدوج على مستوى الأنف بسبب ضربة رأسية تلقتها من امرأة تنازعت معها بالمقاطعة بمدينة الدار البيضاء لاستخراج بعض الوثائق.

وحسب ما صرحت به الفنانة دنيا لإحدى الإذاعات الخاصة فإن السيدة التي ضربتها كانت برفقة صديقة لها بالإدارة ، وأنها في بداية الأمر تحدثت عن إعجابها بها لتتحول فجأة ودون سابق إنذار وتقول لأحد المواطنين إن الفنانين في الإدارات العمومية تعطى لهم الأولوية لتنفي دنيا ذلك وتقول لها إنهم كلهم سواسية ولا فضل بين فنان أو شخص آخر . لكن الفتاة قابلتها بالشتم، وحينما قالت لها دنيا هل هي مسؤولة تماماً عن السب الذي قالته في حقها أجابتها بنعم ووجهت ضربة على رأس دنيا،نقلت على إثرها للمستشفى .

ومن المرجح أن تكون دنيا قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الأنف بسبب قوة الضربة التي تلقتها وتسببت لها في نزيف.

حاول موقع "سيدتي نت" الاتصال بالفنانة دنيا للاطمئنان عليها لكن هاتفها لا يجيب .