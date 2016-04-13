الرئيس السودانى يبحث مع نظيره الصومالى القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الرئيس السودانى عمر البشير، ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بالقصر الرئاسى بالخرطوم، مساء اليوم الأربعاء، العلاقات بين الخرطوم ومقديشيو، بالإضافة إلى الوضع فى الإقليم، بجانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كان الرئيس الصومالى قد وصل إلى الخرطوم، فى وقت لاحق اليوم، على رأس وفد رفيع من بلاده فى زيارة رسمية تستغرق يومين، واستقبله بمطار الخرطوم الدولى الرئيس عمر البشير وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

وقد بدأت المباحثات الثنائية بين الوزراء السودانيين، ونظرائهم الصوماليين لمناقشة الملفات المتخصصة.

ومن المقرر، أن يخاطب الرئيس الصومالى شيخ محمود غدا الخميس الجالية الصومالية وطلاب بلاده فى جامعة أفريقيا، خلال الزيارة المرتقبة لمقر الجامعة شرقى الخرطوم.

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