أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس السودانى يبحث مع نظيره الصومالى القضايا ذات الاهتمام المشترك

Google+ Print
الرئيس السودانى يبحث مع نظيره الصومالى القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيس السودانى يبحث مع نظيره الصومالى القضايا ذات الاهتمام المشترك
بحث الرئيس السودانى عمر البشير، ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بالقصر الرئاسى بالخرطوم، مساء اليوم الأربعاء، العلاقات بين الخرطوم ومقديشيو، بالإضافة إلى الوضع فى الإقليم، بجانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كان الرئيس الصومالى قد وصل إلى الخرطوم، فى وقت لاحق اليوم، على رأس وفد رفيع من بلاده فى زيارة رسمية تستغرق يومين، واستقبله بمطار الخرطوم الدولى الرئيس عمر البشير وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

وقد بدأت المباحثات الثنائية بين الوزراء السودانيين، ونظرائهم الصوماليين لمناقشة الملفات المتخصصة.

ومن المقرر، أن يخاطب الرئيس الصومالى شيخ محمود غدا الخميس الجالية الصومالية وطلاب بلاده فى جامعة أفريقيا، خلال الزيارة المرتقبة لمقر الجامعة شرقى الخرطوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365