أخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى ينتقد المبعوث الأممى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على انتقاد رئيس مجلس النواب الليبى للمبعوث الأممى إلى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة ليبيا حول مصر >وتناولت أخبار ليبيا اليوم انتقاد رئيس مجلس النواب الليبى المعترف به دوليا، عقيلة صالح، مبعوث الأمم المتحدة، واتهامه للمجتمع الدولى بفرض حكومة وحدة وطنية تتناقض مع اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الليبى فى تصريحات تليفزيونية إن مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر يقوم بدور "حاكم" البلاد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تستولى على السلطة فى العاصمة، قبل تصويت البرلمان عليها.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على حكومة الوحدة يوم 18 أبريل. وتأمل الدول الغربية أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، وهو تكنوقراطى غير معروف، توحيد البلاد ومحاربة فرع تنظيم داعش.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات الدكتور مسعود محمد بالقاسم وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة ليبيا، حول مصر وتأكيده على أن القاهرة هى العطاء والنماء والمحبة، مؤكدا أهمية التكامل العربى فى سوق العمل العربى لمواجهة التحديات التنموية.

وأضاف وزير العمل والشئون الاجتماعية بليبيا، خلال أعمال مؤتمر العمل العربى الـ 43 بأحد فنادق القاهرة، أن ليبيا تقاسى أشد أنواع الآلم فى ظل نزوح العديد من العائلات والفقر والحاجة وعدم الأمن والكهرباء والبطالة المستشرية بين أوساط الشباب وعجز الدولة نتيجة سيطرة عصابات إرهابية على مدن عدة.

وأشار وزير العمل والشئون الاجتماعية بليبيا، إلى أنه رغم كل هذه الآلام لا تمد ليبيا أيديها لأحد والكثير يعتقدون أن ليبيا من الدول الغنية، وينطبق عليهم قوله تعالى "يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف"، لافتا إلى أن الموانئ والمطارات معطلة والجيش الليبى يحارب الإرهاب منفردا رغم قلة إمكانياته.

وتابع وزير العمل الليبى، "أرهقت الميزانية العامة فى مبالغ باهظة تصرف فى صورة مرتبات وهى فى الأصل إعانات"، مطالبا بضرورة مواجهة الهجرة القسرية والنزوح، خاصة وأن عدد المهاجرين فى ليبيا تجاوز الـ 70 ألف مهاجر، مما يحتم على منظمة العمل العربية حث الدول العربية لفتح أسواق العمل حتى تقطع الطريق على الجماعات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

عقيلة صالح ينتقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا