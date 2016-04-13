صور..مي نور الشريف تتسلم تكريم والدها بمهرجان«شباب الجنوب بالاقصر»

كتب: هاني صابر

إنطلق اليوم الاربعاء، فعاليات الدورة الأولي بالمهرجان المسرحي الآول لشباب الجنوب بالاقصر، والذي نظمته مؤسسة «س» للثقافة والفنون ، بالتعاون مع وزارة الثقافة ، ووزارة الشباب والرياضة .

وكرم المهرجان خلال حفل إفتتاحه منذ قليل، الفنان القدير الراحل نور الشريف والذي تسلمته إبنته مي نور الشريف.

ويرأس المنظمة التي يقوم علي أساسها المهرجان الكاتب الصحفي هيثم الهواري، بينما يرأس المخرج المسرحي عصام السيد رئاسة شرف المهرجان في دورته الأولي .

المهرجان المسرحي الاول لشباب الجنوب بالاقصر، يقدم خلاله عروض مسرحية تتناول التراث والفلكور الشعبي في الجنوب ، إضافة إلي دعم الفرق المستقلة والهواة الموجودة في جنوب مصر ، ومساعدتهم علي إنتاج عروض مسرحية من خلال جوائز المهرجان التي وصلت الي أكثر من 40 ألف جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة .