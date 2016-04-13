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نواب يطالبون برفع الجلسة.. وعبدالعال: تصويت برنامج الحكومة الأربعاء

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نواب يطالبون برفع الجلسة.. وعبدالعال: تصويت برنامج الحكومة الأربعاء نواب يطالبون برفع الجلسة.. وعبدالعال: تصويت برنامج الحكومة الأربعاء
طالب عدد من النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، برفع الجلسة التى استمرت منذ الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، إلا أنه رد قائلا: "مقدرش أغامر الوقت أزف.. وعدد طالبى الحديث فى برنامج حتى الآن وصل إلى 460 نائبًا، ومن المتوقع أن يطلب جميع النواب الحديث، والمفروض أن التصويت على برنامج الحكومة سيكون يوم الأربعاء المقبل".

فيما قال أحد النواب معللاً سبب مطالبته برفع الجلسة، بأنه سيسافر إلى أسوان، لكن رئيس البرلمان رد ضاحكًا: "ما أنا رايح أسوان زيك"، وأضاف عبد العال: "أن الجلسة اليوم كان المفروض أن تبدأ الساعة الحادية عشرة لكنها بدأت الساعة الثانية بعد الظهر".

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>- البرلمان يسابق الزمن لإنهاء إجراءات منح الثقة للحكومة قبل مرور المدة الدستورية.. على عبدالعال يلجأ للبصمة الإليكترونية لفضح النواب الغائبين.. ويعلن عن جلسة يومى الخميس والجمعة.. ونواب: البرنامج شعارات

- رئيس البرلمان: 460نائبا طلبوا الحديث عن بيان الحكومة..ولا يوجد التزام حزبى

- نائب عن بنى سويف: "بأبلغ عن نفسى. أنا بأخد تموين ولا أستحقه.. امنعوه عنى"

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مصر 365

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