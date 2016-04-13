نواب يطالبون برفع الجلسة.. وعبدالعال: تصويت برنامج الحكومة الأربعاء

طالب عدد من النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، برفع الجلسة التى استمرت منذ الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، إلا أنه رد قائلا: "مقدرش أغامر الوقت أزف.. وعدد طالبى الحديث فى برنامج الحكومة حتى الآن وصل إلى 460 نائبًا، ومن المتوقع أن يطلب جميع النواب الحديث، والمفروض أن التصويت على برنامج الحكومة سيكون يوم الأربعاء المقبل".

فيما قال أحد النواب معللاً سبب مطالبته برفع الجلسة، بأنه سيسافر إلى أسوان، لكن رئيس البرلمان رد ضاحكًا: "ما أنا رايح أسوان زيك"، وأضاف عبد العال: "أن الجلسة اليوم كان المفروض أن تبدأ الساعة الحادية عشرة لكنها بدأت الساعة الثانية بعد الظهر".

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