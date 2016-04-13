على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. والأحد استكمال مناقشة بيان الحكومة

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، والتى خصصت لمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر.

وقال عبد العال، مداعباً النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، عندما قررت التنازل عن طلب الكلمة، " دائما النائبات متعاونات".

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