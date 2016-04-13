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على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. والأحد استكمال مناقشة بيان الحكومة

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على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. والأحد استكمال مناقشة بيان الحكومة على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. والأحد استكمال مناقشة بيان الحكومة
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، والتى خصصت لمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر.

وقال عبد العال، مداعباً النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، عندما قررت التنازل عن طلب الكلمة، " دائما النائبات متعاونات".


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- البرلمان يسابق الزمن لإنهاء إجراءات منح الثقة للحكومة قبل مرور المدة الدستورية.. على عبدالعال يلجأ للبصمة الإليكترونية لفضح النواب الغائبين.. ويعلن عن جلسة يومى الخميس والجمعة.. ونواب: البرنامج شعارات

- رئيس البرلمان: 460نائبا طلبوا الحديث عن بيان الحكومة..ولا يوجد التزام حزبى

- نائب عن بنى سويف: "بأبلغ عن نفسى. أنا بأخد تموين ولا أستحقه.. امنعوه عنى"

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مصر 365

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