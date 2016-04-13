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علاء والى:"حقوق الإنسان"بالبرلمان الأوربى تزور مجلس النواب نهاية الشهر الجارى

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علاء والى:"حقوق الإنسان"بالبرلمان الأوربى تزور مجلس النواب نهاية الشهر الجارى علاء والى:"حقوق الإنسان"بالبرلمان الأوربى تزور مجلس النواب نهاية الشهر الجارى
أعلن علاء والى، عضو مجلس النواب والمشارك بوفد البرلمان المكلف بلقاء أعضاء البرلمان الأوروبى، أن لقاءات الوفد اختتمت باجتماع مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، والذى أكد زيارته لمصر نهاية أبريل الجارى برفقة شخصيات إيطالية من أعضاء البرلمان الأوربى.

ولفت لـ"اليوم السابع"، إلى أن مختلف اللقاءات أتت بثمار إيجابية لصالح الجانب المصرى، موضحًا أن أبرز القضايا التى طرحت كانت قضية جوليو ريجينى، والاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون، والمحبوسين على قيد قضايا الرأى، لافتًا إلى أن الوفد كان له كافة الردود الوافية حول تلك القضايا بشكل له أثر إيجابى على الأعضاء.

والتقى الوفد اليوم الأربعاء، مجموعة الأحزاب الشعبية epp، وأيضًا منسق مجموعة الأحزاب الاشتراكية بلجنة العلاقات الخارجية، ثم اجتماع مع لجنة العلاقات الخاصة بدول المشرق بالبرلمان الأوروبى، عقبها اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان.


>بالصور.. تفاصيل لقاءات وفد "النواب" بأعضاء البرلمان الأوروبى..تأكيدات بنتائج إيجابية.. "ريجينى" والحريات أبرز القضايا المطروحة.. والى: سألونا عن "دومة" وأكدنا لهم أن قضيته لا علاقة لها بالحريات

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