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وصول وفد فرنسى إلى القاهرة استعدادا لزيارة فرانسو أولاند الأحد المقبل

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وصول وفد فرنسى إلى القاهرة استعدادا لزيارة فرانسو أولاند الأحد المقبل وصول وفد فرنسى إلى القاهرة استعدادا لزيارة فرانسو أولاند الأحد المقبل
استقبل مطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء مقدمة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة الأحد المقبل، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأفادت مصادر امنية بمطار القاهرة الدولى، أن مقدمة الرئيس الفرنسى تضم 4 مسئولين أمنيين ووصلت للقاهرة على متن طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس من أجل الإعداد لزيارة الرئيس أولاند للقاهرة.

ويزور الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، القاهرة الأحد المقبل، حيث يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف "تعميق العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.


>- "صنع فى مصر": زيارة الرئيس الفرنسى فرصة لتعظيم الاستثمارات بين البلدين

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