"السياحة والمصايف": تغيير اسم شاطئ البوريفاج إلى "دبى" بسبب العلامة التجارية

أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه تقرر تغيير اسم شاطئ البوريفاج بمنطقة سيدى بشر، إلى شاطئ "دبى" وذلك بسبب العلامة التجارية الخاصة بشركة البوريفاج، حيث تم تأجير شاطئ البوريفاج فى مزاد علنى إلى شركة "دبى للسياحة" بقيمة إيجارية 15 مليون جنيه و101 ألف جنيه، لمدة 3 سنوات بنظام حق الانتفاع.

وأشار "حجازى" إلى أن الشاطئ يقع فى تصنيف الشواطئ السياحية المميزة، وتم اعتماد سعر التذكرة بـ15 جنيها للفرد، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار.

وأوضح "حجازى" أن الإسكندرية بها 3 شواطئ فقط بنظام السياحى المميز وهى البوريفاج وستنالى والمندرة 1، مؤكدا على أن قيمة استئجار الشواطئ قد وصلت هذا العام إلى 45 مليون جنيه، والإدارة تستهدف الوصول إلى 60 مليون جنيه، موضحا أنه جار طرح 3 مشروعات هامة قريبا وهى مشروع كازينو السرايا وأرض كوتة وبير مسعود.

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