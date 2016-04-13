أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"السياحة والمصايف": تغيير اسم شاطئ البوريفاج إلى "دبى" بسبب العلامة التجارية

Google+ Print
"السياحة والمصايف": تغيير اسم شاطئ البوريفاج إلى "دبى" بسبب العلامة التجارية "السياحة والمصايف": تغيير اسم شاطئ البوريفاج إلى "دبى" بسبب العلامة التجارية
أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه تقرر تغيير اسم شاطئ البوريفاج بمنطقة سيدى بشر، إلى شاطئ "دبى" وذلك بسبب العلامة التجارية الخاصة بشركة البوريفاج، حيث تم تأجير شاطئ البوريفاج فى مزاد علنى إلى شركة "دبى للسياحة" بقيمة إيجارية 15 مليون جنيه و101 ألف جنيه، لمدة 3 سنوات بنظام حق الانتفاع.

وأشار "حجازى" إلى أن الشاطئ يقع فى تصنيف الشواطئ السياحية المميزة، وتم اعتماد سعر التذكرة بـ15 جنيها للفرد، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار.

وأوضح "حجازى" أن الإسكندرية بها 3 شواطئ فقط بنظام السياحى المميز وهى البوريفاج وستنالى والمندرة 1، مؤكدا على أن قيمة استئجار الشواطئ قد وصلت هذا العام إلى 45 مليون جنيه، والإدارة تستهدف الوصول إلى 60 مليون جنيه، موضحا أنه جار طرح 3 مشروعات هامة قريبا وهى مشروع كازينو السرايا وأرض كوتة وبير مسعود.

بالصور.. غرامة 5 آلاف جنيه على شاطئ البوريفاج بسبب القمامة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365