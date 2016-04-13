لينا قيشاوي تكشف لـ "سيدتي نت " سر مكياجها المـتألق

تجمع لينا قيشاوي بجمالها ميزات أوكرانية، ورثتها من أمها، وجاذبية عربية حوّلتها إلى امرأة جميلة جداً، تُدرك تماماً كيفية إبراز جمالها وتسليط الضوء على صفاتها المميزة.

مجلة "سيدتي" أجرت مقابلة خاصّة مع خطيبة محمد عساف السابقة، وسألتها كيف تهتمّ بمظهرها، وما هو أسلوبها في المكياج. وهذا ما صرّحت به:

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قالت لينا إنها لا تبذل جهداً كبيراً للاعتناء بمظهرها؛ وعادة ما تميل إلى البساطة. وصرّحت بأنها في الأيام العادية تكتفي بـ الشعر المنسدل مع القليل من الماسكرا، في حين أنها أثناء العمل في مجال الإعلام تكون مجبرة على استخدام المكياج.

وأشارت لينا قيشاوي إلى أنّها تحبّ المكياج كثيراً، وهي تتابع آخر تقنيات وتطوّرات عالم التجميل، لكنها متعلّقة بـ " شانيل". وتقول إنّ قصّة هذه المرأة، التي عاشت حياة صعبة، ووصلت إلى هذه الدرجة من التميّز والإبداع تلهمها كثيراً.

وتؤكد قيشاوي أنها تستخدم مستحضرات التجميل من دار " شانيل".



إذا كنت تريدين الحصول على مكياج لينا قيشاوي، التي اعتمدته في آخر صورة لها على غلاف مجلة " سيدتي"، ننصحك باتباع الخطوات الآتية:

-أسّسي بشرتك بشكل طبيعي مع القليل من البلاش البرونزي لرفع الوجنتين.

-استخدمي الظلال الأسود الداكن على الجفن المتحرك بشكل يمتدّ إلى الزاوية الخارجية للعين.

-ضعي الظلال الأبيض أو البيج الفاتح على الجفن الثابت وتحت الحاجب.

-ارسمي الأيلاينر على الجفن العلوي بشكل جانح.

-ضعي الماسكرا لتكثيف الرموش.

-استخدمي أحمر الشفاه البيج أو النيود.

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