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"موغيه" MUGUET قارورة شبيهة بجوهرة من غيرلان

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"موغيه" MUGUET قارورة شبيهة بجوهرة من غيرلان "موغيه" MUGUET قارورة شبيهة بجوهرة من غيرلان

الأربعاء 13-04-2016 18:39

صافي وشاعريّ وثمين للغاية حيث أنه لا يُزهر سوى لفترة قصيرة... تماماً مثل كلّ عام منذ العام 2006، يُزهر عطر "موغيه" Muguet من "جيرلان" Guerlain مجدداً في الأوّل من مايو ضمن إصدار مترف محدود الكمية. يقوم هذا الحدث ضمن المجموعات الحصريّة Exclusive Collections بمنح دار "جيرلان" Guerlain فرصةً للاحتفال بفصل الربيع.

التصوير العطري لزهرة تجلب الحظّ
أكثر نضارةً وورديةً وفرحاً... يُعاد ابتكار عطر "موغيه" Muguet 2016 من "جيرلان" Guerlain مع ماء تواليت جديد يشكّل تكريماً منعشاً للزهرة على شكل جرس صغير يجلب الحظّ.

لا تكشف زهرة زنبق الوادي عن أسرارها بسهولة. كَونها غير قابلة لعملية الاستخلاص، يتوجّب على صانع العطور إعادة ابتكار عطرها وفقاً لرؤيته الشعريّة: سوسن ناعم من جاك جيرلان في العام 1908، أو عطر معزّز بدرجات مشمسة من جان بول جيرلان في العام 1998.

أما اليوم، فيقدّم تييري واسّر لهذا العطر تفسيراً طبيعياً وحديثاً. درجات رقيقة وغنيّة لإبراز تناغماته الربيعيّة. ورود مبلّلة بالندى لتعزيز نضارته. ياسمين مُرهف للتذكير بأن الطبيعية المتيقّظة تُعيد إطلاق الحواس...

يعبّر عطر "موغيه" Muguet عن كامل الحيوية الشعريّة لمشهدٍ ربيعيّ.

قارورة شبيهة بجوهرة
كل عام، تتمّ دعوة أفضل الحرفيّين الفرنسيين للتعبير عن رؤيتهم عن زهرة الحظّ الجيد من خلال خبرتهم. للاحتفال بالذكرى العاشرة لعطر "موغيه" Muguet من "جيرلان" Guerlain، تقدّم دار باريسية شابة متخصّصة في العمل بالمعادن لعطر "موغيه" Muguet من "جيرلان" Guerlain رقّتَه الاستثنائية.

لتززين قارورة 2016 Vintage الثمينة، ابتكرت دار House of Ambre & Louise قارورةً جوهرة: صفيحة رقيقة مطليّة بالفضة تصف تصميماً نباتياً وريفياً تعزّزها أغصان رقيقة من زنبق الوادي. قارورةٌ ذات خطوط نقية ونحيفة تُشرق هذا النمط الأنيق مع خلفية العطر الأخضر والناعم.

أما لمسة الأناقة الأخيرة، فهي الغطاء المزيّن بخرزة مثلّجة على شكل دمعة تحمل شعار G المزدوج الخاص بالدار وعنق مزيّن بشريط أبيض من حرفيات التطريز لدى "جيرلان" Guerlain. يمكن أيضاً حفر الصفيحة التي تحمل اسم Muguet by Guerlain كَونها القطعة الجالبة للحظّ. هدية رائعة لشخصٍ محبوب.

Muguet 2016 Vintage، ماء التواليت، إصدار محدود من 2148 قطعة بحجم 100 مل.

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سيدتي