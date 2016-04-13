لوسيون Self Tanning Milky-Lotion للوجه والجسم من كلارنس

أدّت خبرة مركز أبحاث "جيرلان" Clarins Research من ناحية تركيبات الاسمرار الذاتي إلى استخدلم نوعَين طبيعيّين من السكر مستخلصَين من التقنية الحيويّة: حمض الدوكوساهيكسينويك DHA والإِريثرولوز. يُعيد هذا المركّب للاسمرار الذاتي للبشرة اسمراراً جميلاً وطبيعياً، ويولّد نتائج متألّقة بالفعل.

تنزلق التركيبة الناعمة والكريميّة بسهولة ويتمّ امتصاصها بسرعة. يكون التطبيق سريعاً ومتجانساً تماماً. مسمرّة برقّة، تتألّق البشرة جمالاً من الرأس إلى أخمص القدمَين، بسلامة ومن دون التعرّض للتأثير المضرّ للأشعة ما فوق البنفسجيّة!

مثبت من خلال تجارب طبيّة.

تكون النتائج طبيعيّة مثل تلك التي يتمّ الحصول عليها بعد عطلة في وُجهةٍ مشمسة.*

يتبع كلّ نوع بشرة "مسار الاسمرار" الخاصّ به.

قام مركز أبحاث جيرلان Clarins Research للمرّة الأولى بتقييم جودة الاسمرار الناتج عن لوسيون "سيلف تانينج ميلكي-لوشن" Self Tanning Milky-Lotion ومقارنته مع الاسمرار الطبيعي في الشمس. بواسطة البيانات لقياس الألوان، تمكّن مركز أبحاث جيرلان Clarins Research من تحديد تطوّر الدرجات المختلفة من اللون التي تحصل عليها البشرة عند الاسمرار. وتتبع عمليّة الاسمرار هذه "المسار" نفسه في كلتَي الحالتَين، سواء بعد استخدام لوسيون "سيلف تانينج ميلكي-لوشن" Self Tanning Milky-Lotion أو خلال عمليّة الاسمرار الطبيعي.

أفضل النباتات لتعزيز مظهر البشرة وترطيبها بشكلٍ مستمرّ

تمّ اختيار مستخلصَي التين والألوة فيرا بفضل خصائصهما المعروفة بالترطيب وتنعيم البشرة، وهما يمنحان منافع متعددة.

يحفّز مستخلص التين إنتاج مادة الفيلاغرين وهي مادة بروتينية رئيسيّة لتعزيز ترطيب البشرة. ويساعد المفعول الإضافي للألوة فيرا على احتباس المياه في خلايا البشرة للحدّ من فقدان الترطيب. فيستطيع لوسيون "سيلف تانينج ميلكي-لوشن"Self Tanning Milky-Lotion بالتالي أن يمنح 24 ساعة* من الترطيب. وتحتفظ البشرة الناعمة واللطيفة باسمرار متألّق وجميل لوقتٍ أطول. تبدو البشرة ناعمة ومرتاحة، وتدوم النتائج وقتاً أطول.

أقصى إرهاف في قلب تركيبة ناعمة وكريميّة

منعش ولذيذ، ينبعث عطر التين الخفيف من التركيبة الكريميّة التي تنزلق على البشرة والتي يتمّ امتصاصها بشكلٍ فوري.

يسمح العطر بنسيان أنّه تمّ تطبيق مستحضر للاسمرار الذاتي! ويقوم لوسيون "سيلف تانينج ميلكي-لوشن" Self Tanning Milky-Lotion بتوليد شعور بالبهجة التي لا تُقاوم ضمن تجربة حسيّة فريدة مُفعمة بعطرٍ لذيذ. يسهل امتصاص تركيبة هذا المستحضر، كما يُمكن ارتداء الملابس بسرعة بعد استخدامه.

* تحذير: لا يحتوي هذا المستحضر على فيلترات واقية من أشعّة الشمس فوق البنفسجيّة ولا يحمي من سفعة الشمس. يُمكن للتعرّض المتكرّر للشمس من دون حماية أن يزيد من خطر ظهور علامات تقدّم البشرة في السنّ وسرطان البشرة وأضرار أخرى، حتّى من دون حدوث سفعة شمس.

نصيحة "كلارنس" Clarins للحصول على اسمرار خالي من الشوائب

النصيحة 1: التقشير!

قومي بتحضير البشرة بشكلٍ مسبق عبر إجراء تقشير معمّق للوجه والجسد. يُنصح التركيز على المرفقَين والركبتَين. بعد التقشير، تكون البشرة جاهزة لامتصاص لوسيون "سيلف تانينج ميلكي-لوشن" Self Tanning Milky-Lotion.

النصيحة 2: الترطيب للحصول على بشرة جميلة!

ترطيب البشرة صباحاً ومساءً بواسطةلوسيون الجسم الاعتيادي. سيبدو اسمرارك أكثر تألقاً وسيدوم وقتاً أطول.

النصيحة 3: تطبيق المستحضر بشكلٍ صحيح!

ضعي المستحضر في راحتَي يديكِ. مرّري اليدَين بنعومة على البشرة الجافة من خلال حركات خفيفة وشاملة. تفادي الحاجبَين وخطّ الشعر. جدّدي التطبيق لغاية تحقيق لون الاسمرار المرغوب، وأعيدي التطبيق بشكلٍ يومي للحفاظ على النتائج.

النصيحة 4: تفادي التخطيط!

اغسلي يدَيك جيّداً بالصابون بعد كلّ تطبيق. انتظري بضعة دقائق قبل ارتداء الملابس.

تحذير: لا يحتوي هذا المستحضر على فيلترات واقية من أشعّة الشمس فوق البنفسجيّة ولا يحمي من سفعة الشمس. يُمكن للتعرّض المتكرّر للشمس من دون حماية أن يزيد من خطر ظهور علامات تقدّم البشرة في السنّ وسرطان البشرة وأضرار أخرى، حتّى من دون حدوث سفعة شمس.