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التحالف العربى يستهدف معقلًا لتنظيم القاعدة جنوبى اليمن

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التحالف العربى يستهدف معقلًا لتنظيم القاعدة جنوبى اليمن التحالف العربى يستهدف معقلًا لتنظيم القاعدة جنوبى اليمن
قال شهود عيان إن مروحيات هجومية تابعة لقوات التحالف الذى تقوده قصفت مقاتلى تنظيم القاعدة فى جنوبى اليمن، حيث استغل التنظيم الصراع بين المتمردين الشيعة الحوثيين والقوات الحكومية، فى التوسع.

قصف الأباتشى فى مدينة الكود فى محافظة أبين اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 10 مسلحين على الأقل وجرح آخرين، حسبما قال شهود تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام. الضربات واحدة من المرات القليلة التى ينخرط فيها التحالف بشكل مباشر فى محاربة تنظيم القاعدة.

وقد وافقت الأطراف المتحاربة فى اليمن على وقف إطلاق نار مفتوح بدأ يوم الأحد. ومن المقرر إجراء محادثات سلام الأسبوع المقبل.

وذكر كلا الجانبين وقوع انتهاكات للهدنة، وخاصة فى مدينة تعز، التى يحاصرها المتمردون منذ عام تقريبا، وفى ضواحى صنعاء.
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مصر 365

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