متفوقا على توتي - صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة روما وبولونيا

حصد محمد صلاح نجم روما جائزة رجل مباراة الفريق ضد بولونيا والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الاثنين.

وسجل صلاح هدفا في شباك بولونيا بالمباراة التي انتهت 1-1 بعدما ارتطمت ثلاث تسديدات منه في القائم.

شاهد الـ3 كرات من هنا

وحصد نجم منتخب مصر 66% من أصوات مشجعي روما خلال التصويت الذي أجراه النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تويتر، متفوقا على القائد فرانشيسكو توتي الذي حصد 30% من الأصوات.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي برغبة كسر صيامه التهديفي مع روما والذي استمر لأكثر من شهر، وتحديدا منذ الرابع من مارس.

جناح المقاولون السابق هدد مرمى بولونيا أكثر من مرة وكان أبرز لاعبي اللقاء بلا منازع.

شاهد هدف صلاح من هنا

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