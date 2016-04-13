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بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

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بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين بالبحيرة بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم – أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الزراعي السريع بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد علاء حبكة مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع، أمام قرية كفر مجاهد، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل كانت متوقفة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، و6 من المصابين لذات المستشفى للعلاج، و3 آخرين إلى مستشفى طنطا الجامعى بالغربية للعلاج.

والمتوفون هم: عيد زكي زكي 40 سنة، وحبيبة سعيد زكي 22 سنة، وخديجة سعيد زكي 3 سنوات، و”عزة م و” 18 سنة، وجثة مجهولة الهوية.

والمصابون هم: مصطفى معمر القذافي، 22 سنة، وسهيلة سعيد زكي، ودينا رضا توفيق 35 سنة، وبسنت عادل فؤاد 3 سنوات وثنية عمار فؤاد، سنتان، وسهيلة أحمد فؤاد 16 سنة، وحمدي أسامة 22 سنة، وإسراء محمد زكي 17 سنة وشاهندة أحمد محروس 17 سنة، وجميعهم من الإسكندرية.

تحرر المحضر رقم 10244 جنح كوم حمادة، وجار العرض على النيابة العامة.

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