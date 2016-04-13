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غرامات ضخمة ضد رباعي الزمالك بسبب مشادتين في المران

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غرامات ضخمة ضد رباعي الزمالك بسبب مشادتين في المران غرامات ضخمة ضد رباعي الزمالك بسبب مشادتين في المران

قرر الجهاز الفني للزمالك تغريم رباعي الفريق الأول لكرة القدم 300 ألف جنيه على كل لاعب بعد مشادتين شهدهما مران الفريق الأبيض استعدادا للقاء الداخلية يوم الخميس.

وكان أليكس ماكليش المدير الفني قد قرر استبعاد باسم مرسي من قائمة الفريق بعد مشادة مع محمد سالم تطورت من رد فعل هداف الفريق الموسم الماضي وأدى إلى استدعاء محمد سالم بدلا منه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر فرض غرامة 300 ألف جنيه ضد باسم مرسي ومحمد سالم.

وقرر الجهاز الفني تحويل باسم مرسي للتحقيق وتدريبه منفردا على خلفية رد فعله عقب مشادته مع محمد سالم.

كما غرّم محمد إبراهيم وحازم إمام كل لاعب 300 ألف جنيه بسبب مشادة أخرى بين الثنائي خلال مران الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في الجولة 22 من الدوري المصري الذي يحتل وصافته بفارق تسع نقاط عن الأهلي المتصدر.

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