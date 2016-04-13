"التربية" تحدد المقررات المحذوفة لطلبة الثاني عشر

حددت وزارة التربية والتعليم المقررات المحذوفة من مناهج الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، للفصل الدراسي الثالث، للعام الدراسي 2015- 2016 لطلبة التعليم العام، والخاص الذي يدرس منهاج وزارة التربية والتعليم ، ومراكز تعليم الكبار، والدراسة المنزلية .

وعممت الوزارة المقررات المحذوفة على المدارس اليوم لتتمكن الهيئات التدريسية من العمل بأريحية من دون التفكير بطول المنهاج الدراسي وخاصة بعد تقديم امتحانات الثاني عشر نحو أسبوعين.

وحذفت الوزارة في ماده التربية الاسلامية للقسمين العلمي والأدبي المحور الخامس في الدرس الرابع محمد الفاتح، والمحور السادس، الدرس الثالث،الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي اللغة العربية حذفت في الوحدة الخامسة درس الحكاية الشعبية / كوشولين والوحدة السادسة درس يا أمي رحماك.

وأبقت وزارة التربية مناهج اللغة الانجليزية كما هو من دون حذف للقسمين العلمي والأدبي، كما ابقت المقرر الدراسي لمناهج الأحياء للقسم الادبي كما هو ، ومادة تقنية المعلومات لم تشمل اي حذف للقسمين.

وشملت مادة الرياضات للقسم العلمي حذف درسين من وحدة تطبيقات التكامل الخامسة وهما الاحجام وأطوال المنحنيات ومن القسم الأدبي حذفت من وحدة الإحصاء درس تطبيقات على التوزيع الطبيعي.

وفي ماده الكيمياء للقسم العلمي تم حذف الفصل التاسع، الكيمياء الكهربائية القسم 3-9/ الخلايا الكتروليتية والفصل الحادي عشر، مركبات القسم 2 -11/ أصناف أخرى للمركبات العضوية عضوية أخرى القسم 3 -11/ التفاعلات العضوية.

وفي مادة الفيزياء للقسم العلمي تم حذف في الفصل السابع التداخل والحيود خصائص الضوء والفصل الثامن الفيزياء الذرية نماذج الذرة والنووية النواة والتفاعلات النووية وفي الفصل التاسع/ الاكترونيات الجزئية الخاصة بالترانزيستورات، من ص313 - 314 الحديثة

وفي مادة الفيزياء للقسم الأدبي تم حذف درس من الفصل الثاني عشر وهو تطور النجوم جميع دروس فصل تطورالنجوم والكون والكون.

وفي الأحياء للقسم العلمي شمل الحذف الفصل التاسع القسم 9-2 علم الوراثة عند الانسان .

وفي مادة الجيولوجيا للقسم العلمي تم حذف درس التقنيات الحديثة في رسم الخرائط ، وفي مادة التاريخ للقسم الأدبي تم حذف درس في الوحدة الرابعة وهو الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية.

وفي ماده الجغرافيا تم حذف ثلاثة دروس وهي أهمية الزراعة والمحاصيل الزراعية في الوطن العربي والانتاج الحيواني في الوطن العربي من الوحده الخامسة ومن الوحدة السادسة تم إلغاء 4 دروس وهي مصادرالطاقة الاخرى في الوطن العربي والثروة المعدنية في الوطن العربي ونقل النفط وتصديره وتوزيع النفط في الجناح العربي الافريقي.

وفي علم النفس تم إلغاء حل المشكلات من صفحه ت 108 - 112 مهارات التفكيرالابداعي والعصف الذهني 120- 121، تصنيف الدوافع ص 136 و تعديل الدافعية صفحه 137، الاضطرابات السيكولوجية وأولا الاضطرابات العصابية وثانيا الاضطرابات الذهانية 169 – 170 وخصائص النمو في مرحلة المراهقة 152- 155 وفي الاقتصاد الأدبي تم حذف الدرس الاول التنمية الاقتصادية والدرس الثالث التنميه الشاملة والدرس الثالث الامارات نموذجا للتنمية المستدامة.

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