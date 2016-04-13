مش هتحتاج لحشو.. ابتكار معجون أسنان يعالج التسوس ويملأ الفراغات

ابتكر فريق من العلماء الإنجليز معجون أسنان سحرى يعالج تسوس الأسنان، ويطلق الكالسيوم والفوسفات والفلورايد ببطء لملء فراغاتها.

وأوضح العلماء فى تقرير نشره مؤخرا موقع "الديلى ميل" البريطانى، أن معجون الأسنان المبتكر يحل أزمة كبيرة تواجه ملايين البشر حول العالم وتقلل من زياراتهم إلى أطباء الأسنان.

وكشف العلماء عن أن المعجون المبتكر يتكون من مادة تدعى “BioMinF”، والتى تعمل على تقوية الأسنان وتواجه الأضرار التى تسببها المشروبات الحمضية وغيرها من المواد الغذائية والمشروبات.

وأكد العلماء أن المعجون المبتكر ينشر الفلورايد بمعدل بطىء حوالى من 8 إلى 9 ساعات، كما يعد أكثر فعالية من معاجين الأسنان التقليدية، التى تصبح غير فعالة بعد أقل من ساعتين من تنظيف الأسنان بالفرشاة. وتم تطوير المنتج المبتكر بواسطة البروفيسور روبرت هيل، الذى يشغل منصب رئيس العلوم الفيزيائية الأسنان فى جامعة لندن.

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