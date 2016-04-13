أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مش هتحتاج لحشو.. ابتكار معجون أسنان يعالج التسوس ويملأ الفراغات

Google+ Print
مش هتحتاج لحشو.. ابتكار معجون أسنان يعالج التسوس ويملأ الفراغات مش هتحتاج لحشو.. ابتكار معجون أسنان يعالج التسوس ويملأ الفراغات
ابتكر فريق من العلماء الإنجليز معجون أسنان سحرى يعالج تسوس الأسنان، ويطلق الكالسيوم والفوسفات والفلورايد ببطء لملء فراغاتها.

وأوضح العلماء فى تقرير نشره مؤخرا موقع "الديلى ميل" البريطانى، أن معجون الأسنان المبتكر يحل أزمة كبيرة تواجه ملايين البشر حول العالم وتقلل من زياراتهم إلى أطباء الأسنان.

وكشف العلماء عن أن المعجون المبتكر يتكون من مادة تدعى “BioMinF”، والتى تعمل على تقوية الأسنان وتواجه الأضرار التى تسببها المشروبات الحمضية وغيرها من المواد الغذائية والمشروبات.

وأكد العلماء أن المعجون المبتكر ينشر الفلورايد بمعدل بطىء حوالى من 8 إلى 9 ساعات، كما يعد أكثر فعالية من معاجين الأسنان التقليدية، التى تصبح غير فعالة بعد أقل من ساعتين من تنظيف الأسنان بالفرشاة. وتم تطوير المنتج المبتكر بواسطة البروفيسور روبرت هيل، الذى يشغل منصب رئيس العلوم الفيزيائية الأسنان فى جامعة لندن.


>- مجلة فرنسية تقدم استخدامات منزلية جديدة لمعجون الأسنان
>
>- أحدث اختبار للأزمة القلبية والسكتة الدماغية باستخدام مادة من معجون الأسنان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365