إقامة أول مستشفى بقرية أم خلف لخدمة أهالى الجنوب ببورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إقامة أول مستشفى، تضم جميع التخصصات، بقرية أم خلف جنوب المحافظة، على أن يتم تجهيزها على أحدث مستوى لخدمة أهالى المنطقة، نظرا لموقعها فى مفترق الطرق المحورية للطريق الدولى الساحلى، وطريق محور 30 يونيو.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد، لقرى جنوب بصحبة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأكد الغضبان أن قرى وأهالى جنوب بورسعيد، لهم كل الرعاية والاهتمام، وأن الجهود تبذل للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم لأهالى قرى الجنوب.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر، استجابة لمطالب الأهالى، وسرعة إصلاح كابل الكهرباء المغذى للقرية، وتناول الغضبان خلال الجولة كوبًا من المياه من أحد الصنابير داخل أحد المنازل، تأكيدا على صلاحية المياه بالمنطقة .

وأصدر المحافظ تعليماته برفع كفاءة مركز شباب الكاب، وإدراجه ضمن خطة تطوير مراكز الشباب بالوزارة، كما قرر استمرار العمل بمركز طب الأسرة بالكاب، حتى التاسعة مساء يوميا، ومنح العاملين به مكافأة مالية، لحسن الأداء ومعاملة الجمهور.

من جهة أخرى، قرر المحافظ فى إطار جولته بصحبة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، مخاطبة وزير الصحة بسرعة إعادة العمل بالمستشفى القروى ببحر البقر لخدمة سكان المنطقة.

وفى نهاية الجولة، استمع المحافظ ونائب الجنوب إلى العديد من شكاوى السكان، ووجه بحل هذه المشكلات، ثم أعرب عن ارتياحه لهذه اللقاءات مع سكان قرى الجنوب، وأكد استمرار الحوار، والتواصل لتلبية مطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة لهم.

وكيل النواب ومحافظ بورسعيد يتفقدان قرى الجنوب لحل مشاكل المواطنين

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